Media, famiglia assalitore in Michigan uccisa da raid israeliano in Libano

WASHINGTON, 12 MAR - L'uomo che ha attaccato una sinagoga in Michigan si chiama Ayman Ghazaleh e prima di lanciarsi con la sua auto contro il Temple of Israel ha pubblicato sui social media le foto della sua famiglia, tra cui dei bambini, scrivendo che erano stati uccisi in un recente attacco israeliano nella città di Mashghara, in Libano. Lo riporta la Cnn.