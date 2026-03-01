Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco in Iran

AA

ROMA, 01 MAR - Anche l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione. Già sindaco di Teheran, Ahmadinejad fu eletto presidente dell'Iran il 24 giugno 2005, dopo aver sconfitto l'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani al secondo turno con il 61,69% dei voti. Le elezioni furono funestate da accuse di brogli e critiche al Consiglio dei Guardiani, che squalificarono quasi mille candidati e ne permisero la partecipazione solo a sette. Sul piano internazionale, Ahmadinejad era noto per la sua posizione aggressiva e intransigente. Ha difeso con passione il programma nucleare iraniano contro quelle che ha definito "potenze arroganti" e ha rafforzato i legami con la Russia. Nel 2009 fu eletto per un secondo mandato in elezioni che hanno scatenato dure proteste ('L'Onda Verde') e negli ultimi anni, dopo la morte del presidente Raisi nel 2024, ha tentato di tornare in politica, ma la sua candidatura è stata respinta dal Consiglio dei Guardiani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario