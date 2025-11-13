Media, 'Epstein si offrì ai russi come mediatore presso Trump'

NEW YORK, 13 NOV - Un mese prima che Donald Trump incontrasse Vladimir Putin a Helsinki nel 2018, Jeffrey Epstein ha provato a trasmettere un messaggio a un alto diplomatico russo, consigliandogli di parlare con lui se voleva capire il presidente americano. Lo riporta Politico citando un'email datata 24 giugno 2018 e indirizzata a Thorbjorn Jagland, l'ex premier norvegese che allora era a capo del Consiglio europeo. "Penso che potresti suggerire a Putin che Lavrov potrebbe ottenere informazioni parlando con me", scrisse Epstein che, in altre email, indicò di aver parlato di Trump con Vitaly Churkin, l'ambasciatore russo all'Onu morto nel 2017.