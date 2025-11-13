Giornale di Brescia
Media, 'Epstein si offrì ai russi come mediatore presso Trump'

NEW YORK, 13 NOV - Un mese prima che Donald Trump incontrasse Vladimir Putin a Helsinki nel 2018, Jeffrey Epstein ha provato a trasmettere un messaggio a un alto diplomatico russo, consigliandogli di parlare con lui se voleva capire il presidente americano. Lo riporta Politico citando un'email datata 24 giugno 2018 e indirizzata a Thorbjorn Jagland, l'ex premier norvegese che allora era a capo del Consiglio europeo. "Penso che potresti suggerire a Putin che Lavrov potrebbe ottenere informazioni parlando con me", scrisse Epstein che, in altre email, indicò di aver parlato di Trump con Vitaly Churkin, l'ambasciatore russo all'Onu morto nel 2017.

NEW YORK

