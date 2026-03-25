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Italia e Estero

Media, entro 48 ore prevista svolta nei negoziati Usa-Iran

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ROMA, 25 MAR - Fonti pakistane riferiscono ad Anadolu che entro 48 ore è prevista una svolta nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre Teheran chiede garanzie, mantiene il programma missilistico fuori discussione e pretende un risarcimento. La Turchia sta svolgendo insieme al Pakistan da mediatore per risolvere il conflitto in Medio Oriente.

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