Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, due civili morti negli scontri in Iran

AA

TEHERAN, 01 GEN - Due persone sono morte negli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti nel corso delle proteste contro il caro-vita in corso nel sud-ovest dell'Iran: lo riporta l'agenzia di stampa Fars. Si tratta dei primi due civili rimasti uccisi da domenica scorsa, quando è iniziata la rivolta. La stessa fonte ha riferito di scontri, lanci di pietre e danni contro edifici pubblici a Lordegan, situata a 650 chilometri da Teheran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEHERAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario