Media, due civili morti negli scontri in Iran

TEHERAN, 01 GEN - Due persone sono morte negli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti nel corso delle proteste contro il caro-vita in corso nel sud-ovest dell'Iran: lo riporta l'agenzia di stampa Fars. Si tratta dei primi due civili rimasti uccisi da domenica scorsa, quando è iniziata la rivolta. La stessa fonte ha riferito di scontri, lanci di pietre e danni contro edifici pubblici a Lordegan, situata a 650 chilometri da Teheran.