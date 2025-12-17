Media, droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia
ROMA, 17 DIC - Nella notte si sono verificate delle esplosioni in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavyansk-on-Kuban a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo riporta il Kyiv Independent, citando il canale Telegram Exilenova+. Slavjansk-na-Kuban si trova nella Russia meridionale, vicino al Mar d'Azov e al Mar Nero, a poche centinaia di chilometri dal confine nord-orientale con l'Ucraina.
