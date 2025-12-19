Giornale di Brescia
Media, droni ucraini colpiscono petroliera flotta ombra russa nel Mediterraneo

ROMA, 19 DIC - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Il funzionario ha affermato che i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2.000 chilometri dall'Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota al momento dell'attacco, ha aggiunto la fonte ucraina.

