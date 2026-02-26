Giornale di Brescia
Media, 'drone russo si avvicina a portaerei francese a Malmo, respinto'

ROMA, 26 FEB - Un drone russo si è avvicinato alla portaerei francese 'Charles de Gaulle', che al momento si trova in Svezia: la difesa svedese ha avviato delle contromisure e il drone è stato respinto. A riferirlo è Svt, la tv statale svedese. Attualmente la 'Charles de Gaulle' si trova nel porto di Malmö per svolgere, tra le altre cose, un'esercitazione. Secondo Svt, un drone è decollato da una nave russa nelle vicinanze e si è avvicinato alla portaerei. Il drone è stato individuato dalle forze armate svedesi, che hanno avviato delle contromisure: il velivolo è quindi scomparso dalla zona. Non è ancora chiaro se sia tornato alla nave russa o se sia precipitato in mare.

ROMA

