Media, drone russo nel Donetsk, un morto e diversi feriti

ROMA, 22 MAR - È di un morto e diversi feriti, tra cui un 15enne, il bilancio di un attacco russo con drone avvenuto nel villaggio di Maidan, nel Donetsk. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo la Procura, un Lancet russo avrebbe colpito un'area residenziale del villaggio uccidendo un 63enne e causando danni alle case e veicoli vicini. Quattro altre persone - un trentenne, due donne di 52 e 65 anni e un ragazzino di 15 - hanno riportato ferite nell'attacco.