Media, 'domani riunione d'emergenza dei 27 ambasciatori Ue sui dazi'

ROMA, 17 GEN - Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione Europea si riuniranno domani per una riunione di emergenza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso un'ondata di crescenti dazi sugli alleati europei finché agli Stati Uniti non sarà consentito di acquistare la Groenlandia. Lo scrive la Reuters sul suo sito, precisando che Cipro, che detiene la presidenza di turno semestrale dell'Ue, ha annunciato stasera di aver convocato la riunione per domani. I diplomatici dell'Ue hanno dichiarato che l'inizio è previsto per le 17.

