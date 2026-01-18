Media, diplomatico iraniano a Ginevra chiede asilo alla Svizzera

ROMA, 18 GEN - Un diplomatico iraniano di alto rango di base presso la sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra ha lasciato il suo incarico e ha chiesto asilo in Svizzera nel contesto della crescente instabilità politica in Iran, hanno riferito fonti diplomatiche a Iran International. Alireza Jeyrani Hokmabad, alto funzionario della missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha chiesto asilo insieme alla sua famiglia dopo aver lasciato il suo posto di lavoro, hanno riferito le fonti. Ricopriva il grado di consigliere e l'incarico di ministro plenipotenziario, di fatto vice capo della missione iraniana presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. Le fonti hanno affermato che Jeyrani ha deciso di non tornare in Iran per timore di potenziali ripercussioni legate ai continui sconvolgimenti politici e sociali nel Paese, nonché per preoccupazioni sulla stabilità della struttura di governo della Repubblica Islamica. Le autorità svizzere non hanno commentato la richiesta di asilo. Iran International cita inoltre fonti diplomatiche secondo cui il crescente sostegno internazionale ai manifestanti iraniani, comprese le dichiarazioni dei leader europei e del Parlamento europeo, hanno contribuito ad aumentare la preoccupazione tra i diplomatici iraniani di stanza in Europa. E sottolinea che nelle ultime settimane diversi diplomatici iraniani hanno contattato privatamente le autorità dei paesi europei per esaminare o presentare richieste di asilo, stando alle stesse fonti che chiedono l'anonimato. D'altro canto - si legge ancora - fonti europee hanno affermato che diversi governi stanno esaminando o hanno deciso di accettare più prontamente le richieste di asilo dei diplomatici iraniani, anche nei casi in cui i richiedenti non possano dimostrare immediatamente una minaccia diretta alla loro vita.