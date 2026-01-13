Media danesi, anche Vance domani a incontro su Groenlandia

COPENAGHEN, 13 GEN - Il Vice Presidente statunitense JD Vance si unirà al segretario di Stato Marco Rubio per incontrare domani a Washington il ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e il ministro degli Esteri danese Lars L›kke Rasmusen, secondo quanto dichiarato da Rasmusen stesso, riportato dall'agenzia di stampa danese Ritzau. "Per quanto riguarda l'incontro, posso inoltre comunicare che il vicepresidente americano J.D. Vance ha espresso il desiderio di partecipare e ospiterà la riunione" ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars L›kke Rasmussen, parlando coi cronisti a Copenaghen, prima di volare a Washington insieme alla collega groenlandese Vivian Motzfeld. "Lo scopo dell'incontro è quello di portare l'intera discussione in una sala riunioni, dove possiamo guardarci negli occhi, non ho altro da aggiungere" ha detto L›kke, citato dall'agenzia di stampa danese Ritzau.