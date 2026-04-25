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Media, da Araghchi a Munir la risposta 'esaustiva dell'Iran alle proposte

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ROMA, 25 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato la risposta di Teheran alle proposte durante l'incontro con il capo dell'esercito pakistano Asim Munir. La risposta è stata descritta come "esaustiva" e in grado di riflettere tutte le considerazioni dell'Iran. Lo scrive Iran International, citando media statali iraniani. Anche secondo il media giordano Roya News, che cita la tv di stato iraniana, Araghchi ha portato la risposta ufficiale di Teheran alle proposte avanzate dal generale Munir.

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