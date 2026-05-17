Media, 'Cuba avrebbe accumulato oltre 300 droni militari con Mosca e Teheran'

L'AVANA, 17 MAG - Il regime cubano avrebbe accumulato dal 2023 oltre 300 droni da combattimento forniti da Russia e Iran, nascondendoli in diverse aree strategiche dell'isola. Lo riferisce Axios citando informazioni dell'intelligence statunitense e funzionari americani. Secondo le fonti, L'Avana starebbe valutando possibili impieghi dei velivoli senza pilota contro obiettivi sensibili come la base navale Usa di Guantánamo, navi militari statunitensi e perfino Key West, in Florida. Washington, tuttavia, non ritiene imminente una minaccia diretta né un attacco pianificato contro interessi americani. Un funzionario Usa ha parlato anche della presenza di consiglieri militari iraniani nella capitale cubana e di nuovi contatti tra il governo di Miguel Díaz-Canel e Mosca per ottenere ulteriori equipaggiamenti militari. Secondo Axios, alcuni militari cubani inviati a combattere al fianco della Russia in Ucraina avrebbero riferito all'Avana sull'efficacia della guerra con droni. Gli Stati Uniti considerano la presenza di queste tecnologie a poche decine di chilometri dalle proprie coste "una minaccia crescente".