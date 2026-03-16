Media, contro piazza Maidan usato un nuovo drone dotato di Ia

ROMA, 16 MAR - L'attacco russo di stamattina contro il centro di Kiev è stato effettuato con droni d'attacco e uno di questi è un nuovo drone, il Lancet, che si è poi schiantato in piazza Maidan. Lo riporta Rbc citando Defense Express. È altamente probabile che questo drone kamikaze abbia utilizzato un sistema di intelligenza artificiale. Secondo i dati preliminari, il drone precipitato nel centro di Kiev è un modello Lancet come confermano i rottami recuperati. In particolare, spicca la caratteristica coda a forma di X con elica di spinta, tipica di questo tipo di drone.