Media, 'concluso il secondo round di negoziati a Abu Dhabi'

ROMA, 24 GEN - Il secondo round di negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi si è concluso: lo riferiscono i rappresentati di Kiev e Mosca citati dai media internazionali. In particolare, "i negoziatori russi sono tornati in hotel", scrive la Tass. Gli esiti "verranno annunciati dai responsabili nelle rispettive capitali", mentre i colloqui negli Emirati "potrebbero proseguire nei prossimi giorni".