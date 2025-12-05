Media, conclusi a Miami i negoziati tra ucraini e americani

ROMA, 05 DIC - Si sono ora conclusi a Miami i negoziati tra la delegazione ucraina e americana sul piano di pace dopo l'incontro degli inviati statunitensi con il presidente Vladimir Putin a Mosca. Lo riportano i media ucraini citando la tv pubblica Suspilne. Fonti della delegazione hanno riferito alla pubblicazione che "l'incontro tra le delegazioni ucraina e americana a Miami si è concluso. Da parte ucraina, ai negoziati hanno partecipato il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, Rustem Umerov, e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, Andriy Gnatov".