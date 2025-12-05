Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, conclusi a Miami i negoziati tra ucraini e americani

AA

ROMA, 05 DIC - Si sono ora conclusi a Miami i negoziati tra la delegazione ucraina e americana sul piano di pace dopo l'incontro degli inviati statunitensi con il presidente Vladimir Putin a Mosca. Lo riportano i media ucraini citando la tv pubblica Suspilne. Fonti della delegazione hanno riferito alla pubblicazione che "l'incontro tra le delegazioni ucraina e americana a Miami si è concluso. Da parte ucraina, ai negoziati hanno partecipato il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, Rustem Umerov, e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, Andriy Gnatov".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario