Media, compagnia di bandiera iraniana riprende i voli nazionali da domani

ROMA, 21 APR - La compagnia aerea di bandiera iraniana riprenderà i voli nazionali mercoledì mattina, ponendo fine a una sospensione di 50 giorni dovuta alla guerra, secondo quanto riportato dall'emittente statale Irib, citata dal Wall Street Journal. In precedenza, il direttore generale dell'Autorità iraniana per gli aeroporti e la navigazione aerea aveva dichiarato che due aeroporti nazionali del paese sarebbero "tornati operativi" martedì e che i voli verso la Turchia e l'Oman sarebbero ripresi a breve dall'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran, secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.