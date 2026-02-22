Media, 'coloni irrompono alla moschea al Aqsa a Gerusalemme est'

ROMA, 22 FEB - Decine di coloni israeliani hanno assaltato oggi la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est occupata, nel quinto giorno del mese di digiuno musulmano del Ramadan. Lo riportano i media palestinesi, scrive Anadolu. I coloni sono entrati nel luogo e hanno eseguito rituali talmudici e provocatori nei cortili della moschea sotto la protezione della polizia israeliana, ha precisato l'agenzia di stampa ufficiale Wafa, precisando che l'incursione dei coloni faceva parte di una serie di ripetute misure israeliane "per apportare cambiamenti demografici alla moschea e a Gerusalemme Est". I residenti palestinesi di Gerusalemme Est occupata sono spesso oggetto di attacchi durante le incursioni dei coloni, tra cui aggressioni fisiche ai fedeli e restrizioni all'accesso alla moschea. Il Ramadan è iniziato mercoledì in diversi Paesi arabi e musulmani. Ogni anno, durante il mese sacro per i musulmani, Israele impone misure di sicurezza rafforzate a Gerusalemme Est occupata e nei suoi dintorni, imponendo severe restrizioni all'accesso dei palestinesi ad Al-Aqsa.