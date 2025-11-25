Media, colloqui Driscoll-russi a Abu Dhabi procedono bene

ROMA, 25 NOV - "Nella tarda serata di lunedì e per tutto martedì, il segretario Driscoll e il suo team hanno discusso con la delegazione russa per raggiungere una pace duratura in Ucraina. I colloqui stanno procedendo bene e restiamo ottimisti. Il segretario Driscoll è in stretto contatto con la Casa Bianca": lo ha dichiarato il tenente Colonnello dell'esercito statunitense Jeff Tolbert, portavoce di Driscoll, come riporta Reuters sul sito. L'esatta natura dei colloqui non è chiara né si sa chi fa parte della delegazione russa. Un funzionario statunitense ha affermato che Driscoll avrebbe dovuto incontrare anche funzionari ucraini ad Abu Dhabi.