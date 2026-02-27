Media, cessate il fuoco locale attorno a centrale di Zaporizhzhia per riparazioni

ROMA, 27 FEB - Russia e Ucraina hanno concordato un cessate il fuoco locale attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, con l'aiuto dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, per consentire le necessarie riparazioni delle linee elettriche di riserva dell'impianto. Lo riferisce il Guardian. L'Aiea ha confermato che è stato raggiunto un accordo locale per aiutare le squadre di riparazione a garantire la sicurezza della centrale, mentre sono in corso le attività di sminamento nell'area per consentirne l'accesso. Secondo la Russia, gli interventi dovrebbero durare almeno una settimana. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di mettere a repentaglio la sicurezza dell'impianto, sotto controllo russo dall'inizio dell'invasione, compiendo attacchi nelle vicinanze.