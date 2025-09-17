Media, 'Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra'
epa09568595 Ron Dermer, former Israeli Ambassador to the US, speaks during a panel at the 2021 Republican Jewish Coalition National Leadership Meeting at the Venetian hotel and casino in Las Vegas, Nevada, USA, 06 November 2021. EPA/CAROLINE BREHMAN
AA
TEL AVIV, 17 SET - Il ministro israeliano Ron Dermer, capo negoziatore e massimo consigliere di Netanyahu, incontrerà questa sera a Londra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff per discutere la possibilità di riprendere i negoziati su un accordo globale per liberare tutti gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza. Lo riferisce Channel 12.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti