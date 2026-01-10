Media, Can Yaman è stato rilasciato

ISTANBUL, 10 GEN - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i media locali sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo riportano alcuni media turchi, secondo cui l'attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.