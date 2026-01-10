Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, Can Yaman è stato rilasciato

AA

ISTANBUL, 10 GEN - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i media locali sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo riportano alcuni media turchi, secondo cui l'attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ISTANBUL

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario