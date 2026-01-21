Media, Berlino non parteciperà al Board of Peace di Trump

BERLINO, 21 GEN - Il governo tedesco non intende partecipare al Consiglio per la pace proposto dal presidente Donald Trump per la gestione della Striscia di Gaza. Lo riferisce il settimanale tedesco Der Spiegel che ha letto una direttiva del ministero degli Esteri inviata ai rappresentanti tedeschi a Bruxelles. La proposta di Trump viene considerata "un progetto alternativo alle Nazioni Unite", mentre il governo tedesco intende rafforzare l'ordine internazionale con le Nazioni Unite e la loro carta". Ecco perché il governo è "sorpreso" di come la proposta di Trump vada ben oltre Gaza e la relativa risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu.