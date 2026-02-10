Media, Berlino contraria agli Eurobond proposti da Macron

BERLINO, 10 FEB - Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta del presidente francese Macron di un debito comune europeo, sottolineando come essa "distragga dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività" continentale in discussione al vertice di giovedì. "È vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti", ha affermato il funzionario. "Ma, ad essere onesti, questo aspetto rientra nel contesto del quadro finanziario pluriennale" e dunque non nell'ipotesi di Eurobond.