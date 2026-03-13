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Media Beirut, attacco israeliano colpisce base Unifil nel sud del Libano

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ROMA, 13 MAR - "Proiettili" israeliani hanno colpito una base Unifil nel sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali. "Proiettili israeliani sono caduti all'interno del quartier generale del battaglione nepalese, nella città di Mays al-Jabal", ha riferito l'agenzia di stampa statale, riferendosi alla Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano. Unifil e l'esercito israeliano non hanno rilasciato commenti immediati sull'incidente.

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