Media, attesa per viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno

MONTEVIDEO, 10 APR - Cresce l'attesa in America Latina per una possibile visita di Papa Leone XIV, che secondo fonti ecclesiastiche potrebbe svolgersi tra novembre e dicembre, con tappe in Argentina, Uruguay e Perù. A rilanciare l'ipotesi è stato l'arcivescovo di Montevideo, Daniel Sturla, sottolineando come la definizione del viaggio dipenda anche dal calendario politico, in particolare dalle elezioni peruviane e dalla formazione del nuovo governo. Un segnale concreto arriva dall'Argentina, dove è in corso la ricerca di un nunzio apostolico con esperienza nell'organizzazione di visite papali, dopo la recente nomina di Miroslaw Adamczyk a un altro incarico. Il pontefice, che conosce bene il Perù per il suo passato pastorale, avrebbe già ricevuto inviti ufficiali, tra cui quello del presidente uruguaiano Yamandú Orsi, secondo quanto riporta Infobae. Per la prassi vaticana, l'annuncio dovrebbe arrivare con almeno sei mesi di anticipo ma le Chiese locali si preparano già per un'eventuale visita.