Media, 'Assemblea Esperti colpita mentre eleggeva la nuova Guida suprema'
AA
ROMA, 03 MAR - L'attacco aereo israeliano che ha distrutto la sede a Qom dell'Assemblea degli Esperti è avvenuto "durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema" dell'Iran. Lo scrive l'emittente israeliana Kan citando un funzionario israeliano. La notizia viene rilanciata anche dall'americana Fox News.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti