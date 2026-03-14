Media, 'arrestati in Iran 54 sostenitori di Pahlavi, 11 neutralizzati'

ROMA, 14 MAR - La polizia iraniana ha arrestato 54 sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià che dall'esilio si è offerto di guidare la transizione nel Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Fars, citata da Times of Israel, aggiungendo che "stavano presumibilmente pianificando rivolte nel Paese". Altri 11 individui appartenenti a quella che viene definita la "fazione monarchica" sarebbero stati "neutralizzati" durante le operazioni, mentre altre due persone sono state fermate con l'accusa di spionaggio per conto di Israele e degli Stati Uniti e di aver fotografato "siti importanti".