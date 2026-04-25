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Media, 'Araghchi dopo l'Oman tornerà a Islamabad e poi andrà in Russia'

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TEHERAN, 26 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi farà ritorno in Pakistan dopo la visita in Oman. L'agenzia di stampa Irna, citando il ministero degli Esteri, ha riferito che Araghchi "ha in programma di visitare nuovamente il Pakistan dopo aver completato il suo viaggio in Oman e prima di recarsi in Russia". Parte della sua delegazione è tornata a Teheran, ha aggiunto l'agenzia, "per consultarsi e ottenere le istruzioni necessarie sulle questioni relative alla fine della guerra, e dovrebbe ricongiungersi ad Araghchi a Islamabad domenica sera".

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