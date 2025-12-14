Giornale di Brescia
Media, 'almeno dieci i morti a Bondi Beach'

ROMA, 14 DIC - Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. Lo scrive Sky News australiana. Due degli attentatori sarebbero stati uccisi della polizia per The Australian. Secondo il Jerusalem Post, che cita la polizia locale, due persone sono state arrestate poco dopo l'evento. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia ha dichiarato: "La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta".

