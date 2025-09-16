Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'almeno 62 uccisi nella Striscia, 52 a Gaza City'

epaselect epa12381711 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed during a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
epaselect epa12381711 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed during a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
AA

ROMA, 16 SET - E' salito ad almeno 62 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia, 52 dei quali uccisi a Gaza City. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche. L'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 850 obiettivi e centinaia di membri di Hamas a Gaza City la scorsa settimana, ha riferito l'esercito, in preparazione all'offensiva di terra nella zona iniziata ieri sera. In una dichiarazione, l'Idf ha comunicato di aver dato il via a una "operazione su vasta scala in tutta la città di Gaza" con l'obiettivo di "raggiungere i traguardi della guerra nella Striscia di Gaza", tra cui la sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi. "L'attività delle truppe è iniziata in conformità con il piano operativo e si prevede che si estenderà in base alla valutazione della situazione", hanno aggiunto i militari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario