Media, almeno 10 morti nell'esplosione in Svizzera

ROMA, 01 GEN - La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un'esplosione in un bar nella stazione sciistica di Crans-Montana. Lo scrive l'emittente sul suo sito. La polizia ha anche confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico. L'esplosione e il successivo incendio hanno avuto luogo durante i festeggiamenti di Capodanno al Le Constellation Bar and Lounge nella stazione sciistica alpina attorno all'1:30.

ROMA

