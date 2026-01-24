Media, agente federale ha sparato ad un uomo a Minneapolis

WASHINGTON, 24 GEN - Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Un giornalista di Bring Me The News che si trovava nei pressi della scena ha dichiarato che un agente ha aperto il fuoco su un uomo fuori da Glam Doll Donuts, all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street, intorno alle 9:00. Un video del giornalista rivela che sono stati sparati diversi colpi e che l'agente si trovava a pochi metri dall'uomo quando è stato colpito, apparentemente al petto. Si tratta della terza sparatoria che coinvolge agenti federali a Minneapolis.