Media, 'ad Abu Dhabi colloqui tra Usa e Russia su Ucraina'

ROMA, 25 NOV - Un funzionario statunitense ha confermato alla Bbc che ci sarà un incontro con i rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina su una bozza di piano di pace. Secondo quanto riferito da un funzionario Usa a Reuters, il segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha tenuto ieri colloqui con funzionari russi ad Abu Dhabi.