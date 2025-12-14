Media, 'a Sydney tra le vittime anche una 12enne'

ROMA, 14 DIC - C'è anche una bambina di 12 anni tra le vittime della sparatoria mortale di Sydney. E' quanto ha dichiarato alla Cnn Alexander Ryvchin, co-amministratore delegato del Consiglio Esecutivo dell'Ebraismo Australiano. "Conosco tutti quelli che erano presenti (alla celebrazione dell'Hanukkah). È un evento a cui partecipo con la mia famiglia ogni anno", ha detto Ryvchin, aggiungendo che avrebbe dovuto intervenire all'evento come ha fatto negli ultimi dieci anni, ma ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto a causa di impegni. Un suo amico, racconta, "ha perso la figlia di 12 anni, morta in ospedale a causa delle ferite riportate. Siamo una comunità molto unita e questo evento è in un certo senso il nostro gioiello dell'anno. È qualcosa che aspettiamo con ansia ogni anno", ha detto ancora aggiungendo che di solito è una "gioia". Ryvchin conosceva bene anche il rabbino Eli Schlanger, tra le vittime della strage: "Una delle persone più gentili e belle che abbia mai conosciuto".