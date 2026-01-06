Media, 'a Parigi si punta ad accordo con truppe Usa in Ucraina nel dopoguerra'

ROMA, 06 GEN - I leader europei e i funzionari Usa mirano a finalizzare un accordo sulle garanzie di sicurezza che includa la possibilità di truppe americane sul territorio dell'Ucraina nel dopoguerra, nel tentativo di garantire la durata di qualsiasi accordo di pace. Lo scrive Bloomberg. Non è chiaro, scrive Bloomberg, quale ruolo avrebbero le truppe statunitensi o dove sarebbero di stanza in caso di un accordo di pace con la Russia. I paesi europei hanno discusso il dispiegamento di una 'forza di rassicurazione' multinazionale, con l'esercito ucraino a guidare la difesa in prima linea.