Media, 'a Abu Dhabi Witkoff-Kushner per Usa, Budanov per Kiev, Dmitriev per Mosca'

ROMA, 22 GEN - Ai negoziati trilaterali sul piano di pace per l'Ucraina, da domani a Abu Dhabi, Axios rivela che ci saranno per gli Usa gli inviati Witkoff e Kushner, per l'Ucraina il capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov, il segretario del Consiglio per la sicurezza Rustem Umerov e il diplomatico di lungo corso Sergiy Kyslytsya. Per la Russia ci saranno il manager russo e negoziatore di Putin Kirill Dmitriev e il capo dell'intelligence militare.