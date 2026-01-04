Media, '90 droni ucraini abbattuti durante la notte su diverse regioni russe'

ROMA, 04 GEN - Novanta droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte su diverse regioni russe, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. Lo scrive la Tass. In particolare, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 37 velivoli senza pilota nella regione di Bryansk, 22 nella regione di Kursk e 11 nella regione di Mosca, di cui tre diretti verso la capitale.