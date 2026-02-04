Media, '9 morti in attacchi a Gaza, tra cui 3 minori'

ROMA, 04 FEB - I media palestinesi riportano almeno 9 morti in attacchi israeliani a Gaza nella notte, di cui 6 nel nord della Striscia, dove l'esercito afferma di aver risposto al fuoco contro uomini armati che hanno attaccato le truppe. Lo scrive il Times of Israel. Tre persone sono state uccise, tra cui 2 minori di 16 e 12 anni, in un bombardamento d'artiglieria nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Altre 3 persone, tra cui un bambino di 5 mesi, sono state uccise da bombardamenti nel quartiere di Zeitoun (Gaza City). Altri 3 sarebbero stati uccisi in un attacco a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, secondo i media palestinesi.