Media, '8 i bambini uccisi oggi nei raid israeliani a Gaza'

epa12275639 Smoke rises following an Israeli airstrike in the northern Gaza Strip, as seen from the Israeli side of the border with Gaza, in southern Israel, 31 July 2025. EPA/ATEF SAFADI
ROMA, 23 AGO - E' salito a sei bambini uccisi e diversi altri rimasti feriti nell'attacco di stamani dell'artiglieria israeliana sulle tende degli sfollati nell'area di Asdaa, a nordovest di Khan Yunis. Altri due bambini sono tra le vittime in un raid a Jabalia an-Nazla. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche.

ROMA

