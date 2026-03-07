Giornale di Brescia
Media, 4 razzi prendono di mira l'ambasciata Usa a Baghdad

BAGHDAD, 07 MAR - I sistemi di difesa aerea hanno intercettato i razzi lanciati contro l'ambasciata americana a Baghdad, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza all'AFP. "Sono stati lanciati quattro razzi... verso l'ambasciata", ha dichiarato un funzionario della sicurezza, aggiungendo che la difesa aerea ne ha intercettati tre, mentre uno è caduto in un'area aperta della base aerea dell'ambasciata. Altre due fonti della sicurezza hanno confermato l'attacco missilistico, e una di esse ha affermato che tutti i razzi sono stati abbattuti, compreso quello caduto nella base aerea.

