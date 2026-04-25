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Media, 31 bradipi muoiono in Florida prima dell'apertura del parco

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ROMA, 25 APR - Trentuno bradipi destinati a un nuovo "bradipario" in Florida sono morti prima dell'apertura prevista del parco, secondo quanto accertato dalle autorità locali. Lo scrive la Bbc. I mammiferi avrebbero dovuto essere esposti in un'area permanente e aperta al pubblico presso lo Sloth World (Mondo dei Bradipi, ndr) di Orlando, la cui inaugurazione era prevista per questa primavera. Molti bradipi sono morti a causa delle condizioni in cui vivevano nel magazzino in Florida dove erano stati trasportati, secondo un rapporto pubblicato ieri dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Fwc). Altri sono arrivati in Florida già morti o in cattive condizioni di salute e sono poi deceduti, afferma il rapporto. Il proprietario dello Sloth World ha negato le accuse contenute nel rapporto, affermando che "abbiamo perso bradipi che avevano un virus che presentava sintomi appena percettibili ed era non rilevabile nemmeno dopo l'autopsia", ha dichiarato Ben Agresta, proprietario dello Sloth World, a Fox-35 di Orlando.

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