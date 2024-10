Mazza, dal Papa in udienza privata per la Buchmesse

ROMA, 09 OTT - "Sono molto grato per l'udienza privata che Papa Francesco ha voluto concedermi a Palazzo Apostolico. Ho colto l'occasione per parlargli dell'avventura di Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse di Francoforte, che accade nello stesso anno della sua 'Lettera sul ruolo della letteratura nella formazione'". Lo scrive su Instagram Mauro Mazza, Commissario Straordinario del governo . "Il Santo Padre - aggiunge - ha apprezzato l'immagine della ragazza sulla calla realizzata per noi da @lorenzomattotti ed ha molto apprezzato il motto 'Radici nel futuro', trovandolo affine a tanti discorsi e documenti del suo magistero. È stato bello, in un momento privato, essere incoraggiati da una delle massime autorità morali del nostro tempo. Porterò nel cuore le parole di Papa Francesco perché un progetto così importante per la cultura italiana dia buoni e duraturi frutti".