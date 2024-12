Maxitamponamento e code in A26, feriti lievi

GENOVA, 21 DIC - Maxi tamponamento e lunghe code in A26 in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella galleria Montà all'altezza di Rossiglione. Otto i veicoli coinvolti. Due i feriti lievi, portati in codice verde all'ospedale di Ovada, ma molto impattanti sono le ripercussioni sul traffico. Sul posto la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Le code sono causate dal fatto che l'incidente si è verificato una tratta a corsia unica. Al momento si segnalano 6 chilometri di cosa tra Masone e Ovada e 3 in direzione opposta.