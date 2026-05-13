Maxifurto di pelletterie in Veneto, 8 arrestati e altri 11 indagati a Milano

VENEZIA, 13 MAG - Otto cittadini romeni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia, con il supporto del Comando Provinciale di Milano, su ordinanza del Gip del capoluogo lombardo, nell'ambito di un'indagine su un maxifurto di articoli di pelletteria di alta gamma avvenuto il 27 aprile 2024 a Fossò (Venezia) nella sede del laboratorio "Artigiani Veneziani", per un valore di oltre 600mila euro. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, furto aggravato e ricettazione. Altre 11 persone sono indagate per gli stessi reati. Le indagini hanno tratto origine dal furto, messo a segna da sette individui travisati, che avevano sfondato l'ingresso dell'azienda con un furgone. Tra aprile 2024 a gennaio 2025 è stato scoperto un sodalizio operante tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna dedito a furti di merce contenuta in container presso lo scalo ferroviario di Milano Smistamento e nell'effrazione di autoarticolati in sosta nelle aree di servizio tra Milano, Pavia e Piacenza. La base del gruppo è stata individuata a Milano, negli scantinati di un complesso residenziale, dove veniva stoccata e occultata la refurtiva per un valore complessivo superiore a 550.000 euro in elettrodomestici, calzature, computer e prodotti cosmetici, destinata alla ricettazione. Due degli indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, due all'obbligo di dimora nella provincia di Milano e tre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre un destinatario dell'obbligo di dimora è irreperibile.