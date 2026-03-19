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Maxifurto da Prada, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

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VENEZIA, 19 MAR - Centinaia di scarpe griffate, per un valore di centinaia di migliaia di euro, sono state rubate nelle prime ore di oggi allo stabilimento Prada di Dolo (Venezia). Ad agire, intorno alle ore 4.00, sarebbe stato un 'commando' composto da sei/sette persone. Il gruppo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine. I carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori dell'Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.

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