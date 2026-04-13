Maxi truffa da 63 milioni, arrestato ad Asti latitante austriaco

ASTI, 13 APR - E' stato arrestato dalla squadra mobile di Asti un cittadino austriaco destinatario di un mandato di arresto europeo per una truffa da oltre 63 milioni di euro ai danni dell'erario tedesco. L'operazione è il risultato di una stretta collaborazione avviata nei giorni scorsi con la Sezione Fast del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, finalizzata alla cattura dell'uomo ricercato dalle autorità tedesche. Gli omologhi organismi investigativi di Germania e Austria avevano segnalato il concreto e imminente rischio di fuga verso gli Emirati Arabi Uniti, circostanza che ha spinto la prima sezione criminalità della squadra mobile astigiana ad avviare tempestive indagini ad ampio raggio per localizzare il latitante e verificarne eventuali collegamenti con il territorio. Gli accertamenti su alcune società hanno consentito di individuare i mezzi presumibilmente utilizzati dal sospettato, tra cui un'auto di lusso risultata recentemente presente in città. Gli investigatori hanno quindi analizzato i transiti ipotizzando possibili spostamenti, attivando un monitoraggio costante e predisponendo mirati posti di controllo anche con il supporto delle volanti della questura. Il veicolo è stato infine intercettato con a bordo una donna e un uomo, identificato come il ricercato, quindi arrestato e trasferito in carcere a disposizione della Corte d'Appello di Torino.