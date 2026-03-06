Giornale di Brescia
Maxi traffico di droga dalla Spagna all'Italia, chiesti oltre 130 anni di carcere

GENOVA, 06 MAR - Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha chiesto oltre 130 anni di carcere per 18 persone che avrebbero messo in piedi un traffico di droga dalla Spagna all'Italia. Lo stupefacente, marijuana e hashish, veniva poi venduto nelle piazze di Massa Carrara, La Spezia, Lucca e Milano. In due, invece, hanno chiesto di patteggiare. La giudice per l'udienza preliminare Martina Tosetti ha rinviato al 20 marzo. La droga veniva trasportata con auto e camion e poi custodita in una cantina a Massa, in due autorimesse a Camaiore, in un appartamento con cantina a Cinquale di Montignoso, in un immobile a Seravezza e in un box a Sarzana. Per comunicare tra loro i membri dell'associazione usavano anche sistemi di messaggistica criptati sulla piattaforma Sky Ecc. L'indagine dei carabinieri di Massa e della Direzione investigativa antimafia di Firenze, e coordinata dalla Dda genovese, aveva portato all'arresto di 13 persone mentre per quattro era scattato l'obbligo di firma e di dimora. Secondo gli inquirenti l'associazione avrebbe avuto a disposizione anche armi.

GENOVA

