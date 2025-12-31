Maxi sequestro di botti a Cagliari, 130 kg in due bancarelle in piazza

CAGLIARI, 31 DIC - Petardi ad elevato potenziale esplosivo, batterie di fuochi artificiali, oltre a ulteriori ordigni, tra cui manufatti artigianali e dispositivi privi della marcatura CE, tutti destinati alla vendita. Li hanno trovati i finanzieri del 2/o Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari, all'interno di una piazza del quartiere San Michele dove due venditori abusivi avevano piazzato due distinte bancarelle nella stessa area, Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire altro materiale che è stato sequestrato: complessivamente 130 kg di fuochi, per un contenuto esplosivo netto pari a circa 16 kg di polvere nera. I due venditori ambulanti sono stati denunciati per commercio abusivo di materie esplodenti, per non aver adottato idonee misure di sicurezza nello stoccaggio del materiale detenuto. Inoltre sono state contestate loro violazioni amministrative per l'esercizio abusivo di attività commerciale. "L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto predisposto dalla Guardia di finanza a tutela della salute e della sicurezza collettiva, volto a reprimere la commercializzazione di prodotti pericolosi, anche quando potenzialmente leciti, ma detenuti e posti in vendita in violazione delle specifiche disposizioni di legge", spiegano dalla Gdf di Cagliari che, in questo fine anno, ha intensificato i controlli sulla vendita illegale di fuochi d'artificio.